Nier Replicant sortira enfin en Amérique du Nord en avril prochain [IMAGES]

Nier Replicant, connu aussi sous le nom de Nier Replicant ver. 1.22474487139, arrivera finalement en Amérique du Nord le 23 avril 2021 sur PlayStation 4, Xbox One et Windows PC, a annoncé Square Enix ce jeudi.

Intitulé tout simplement Nier au Japon, le jeu est un spin-off de la série Drakengard.

Les événements se déroulent sur la Terre dévastée. On est aux commandes du protagoniste Nier qui tente de trouver un remède pour la maladie Black Scrawl, de laquelle sa fille Yonah a succombé.

En compagnie du grimoire Weiss, un livre parlant, Nier voyagera à travers le monde avec deux autres personnages et tentera de trouver un remède et, aussi, comprendre la nature des créatures qui habitent la planète, connues sous le nom de Shades.

Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix

À l’époque, le jeu d’action RPG avait été lancé qu’au Japon sur PlayStation 3 et Xbox 360. Nier Replicant ver. 1.22474487139 est donc une version à jour du jeu original sorti en 2010.

En plus des moutures standard et numérique, Square Enix a dévoilé, pour les collectionneurs qui voudront posséder le jeu en version physique, The White Snow Edition, une édition de luxe de Nier Replicant.

Image courtoisie Square Enix

Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix Image courtoisie Square Enix

Cette version comprendra une copie du jeu Nier Replicant ver. 1.22474487139, un étui en métal, trois épinglettes à l’effigie des trois livres, une copie de l’enregistrement du script en sept volumes et deux CD de la bande sonore; le tout emballé dans un grimoire. The White Snow Edition est présentement en précommande au Japon pour 19 800 yens, soit 159,99 $US.

L'édition standard est aussi en précommande sur le site de Square Enix et en format numérique sur les boutiques en ligne de PlayStation et Xbox.

À REGARDER