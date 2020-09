DONTNOD, le studio de Life is Strange, recrute à Montréal

Le studio derrière l'excellente franchise Life is Strange, DONTNOD, recrute en ce moment pour son studio montréalais. Envoyez votre CV!

La compagnie DONTNOD Entertainement a annoncé, hier, qu'elle commençait à recruter des gens de talent pour son tout nouveau studio à Montréal. Cette équipe sera dirigée par Luc Baghadoust comme producteur, Michel Koch comme directeur créatif et d'autres membres de l'équipe qui a conçu l'excellente série Life is Strange. Le studio de Montréal travaillera sur un nouveau jeu narratif qui n'a pas été encore dévoilé.

«J'ai déménagé à Montréal peu de temps après le lancement de Life is Strange 2 et je suis tombé en amour avec la ville et sa culture. Des nombreux studios indie aux géants de l'industrie, le cœur de Montréal bat avec tant d'énergie et de créativité, c'est un honneur pour DONTNOD de se joindre à la scène locale. Poursuivre notre aventure ici avec Michel et participer à la naissance d'une nouvelle équipe pour travailler sur un projet original est un vrai honneur», a déclaré Luc Baghadoust dans un communiqué envoyé aux médias.

Les premières embauches seront pour une douzaine de postes. DONTNOD cherche des artistes ainsi que des programmeurs. La page carrière sur le site web offre une description de chaque emploi, alors allez y jeter un coup d'œil!