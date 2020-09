Metal Gear, Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2 sortent sur GOG

Les fans de Metal Gear pourront redécouvrir des classiques de la série sur PC moderne grâce à l'arrivée de plusieurs titres Konami sur la boutique GOG.

Konami vient de sortir les jeux Metal Gear, Metal Gear Solid ainsi que Metal Gear Solid 2: Substance sur le site GOG. Chaque jeu doit être acheté individuellement et ne vient pas dans un bundle, cependant.

Ces titres de la série Metal Gear ont déjà été disponibles sur PC dans le passé, mais n'étaient plus vraiment compatibles avec les ordinateurs modernes.

La compagnie a également déployé KONAMI Collector's Series: Castlevania & Contra sur GOG, qui comprend cinq classiques rétro: Castlevania, Castlevania II: Simon's Quest, Castlevania III: Dracula's Curse, Contra et Super C. Le tout, pour environ 5$ US.

Bon gaming!