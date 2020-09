Assassin’s Creed Valhalla dévoile son histoire dans une nouvelle bande-annonce

Ubisoft vient tout juste de déployer une nouvelle bande-annonce pour Assassin's Creed Valhalla qui présente un peu plus en profondeur l'histoire du jeu.

Bande-annonce Assassin's Creed Valhalla

La bande-annonce offre un nouvel aperçu de l'histoire d'Eivor, le personnage qu'incarneront les joueurs dans ce nouveau chapitre de la franchise Assassin's Creed. Eivor est un(e) Viking, déchiré(e) entre l'accomplissement de son devoir envers son frère Sigurd et sa quête personnelle de gloire.

Chassés de la Norvège par des guerres interminables et une diminution de ressources, Eivor et son clan voyagent jusqu'à l'Angleterre, mais leur périple sera rempli d'adversaires puissants.

Durant leur aventure, les joueurs devront construire leur propre colonie, participer à des raids et maîtriser de nouvelles techniques de combat.

Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla sera disponible le 10 novembre sur Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, Stadia et PC via l'Epic Games Store, l'Ubisoft Store et Uplay. Le jeu sortira également sur la console PS5, dès son lancement le 12 novembre.

