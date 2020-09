Pokémon Sword et Shield: l’expansion The Crown Tundra sortira en octobre [BANDE-ANNONCE]

Galar vous manquait? Ce sera bientôt l’occasion d’y retourner, alors que le deuxième DLC pour Pokémon Sword et Shield, The Crowd Tundra, sera enfin disponible le 22 octobre prochain.

Après des mois de silence radio, la Pokémon Company en a fait l’annonce mardi matin, levant le voile du coup sur une nouvelle bande-annonce.

Tout comme The Isle of Armor, la première cargaison de contenu supplémentaire parue en juin dernier, The Crown Tundra ajoutera à Pokémon Sword et Shield une plénitude d’amis, adversaires, créatures et quêtes, le tout dans un environnement hivernal inédit.

Concrètement, c’est un nouveau mentor, Peony, qui vous mettra à la tête d’une mission d’exploration à travers la Crown Tundra pour y découvrir ses merveilles.

Pour les collectionneurs, il est à noter que ce deuxième DLC vous permettra d’attraper tous les Pokémon légendaires des jeux précédents de la franchise. D’autres créatures uniques, dont ce qui ressemble à des versions galariennes de Moltres, Articuno et Zapdos, feront aussi leur apparition dans The Crown Tundra.

Et si vous préférez vous battre, le DLC proposera par ailleurs un nouveau tournoi de grande envergure, le Galarian Star Tournament, où vous pourrez affronter à nouveau les différents entraîneurs de Pokémon Sword et Shield.

The Crown Tundra paraîtra le 22 octobre prochain sur la Switch, alors qu’une édition complète de Pokémon Sword et Shield, incluant les deux DLC, sera mise en vente le 6 novembre.

D'ici là, les fans pourront patienter en attrapant dans Sword et Shield... une collection de Pikachu, jadis entraînés par Ash et portant même ses casquettes! Pour ce faire, il suffira de trouver les codes associés à chacun d'entre eux et les entrer dans le menu «Cadeaux mystères» du jeu. On vous donne même le premier mot de passe: P1KACHUGET!

