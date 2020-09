Rencontrez notre nouveau collaborateur, Le Jeanbart

Pèse sur Start a un tout nouveau collaborateur! On vous présente Le Jeanbart, un geek assumé qu'on a connu à M.Net, mais aussi sur Nightlife, Vice et en tant que musicien dans Omnikrom.

On lui a posé quelques questions à saveurs geek. Voici Le Jeanbart!

On t’a connu en musique grâce à Omnikrom, mais aussi pour ton côté geek grâce à M.Net de Musique Plus! Qu'est-ce qui est venu en premier dans ta vie, la musique ou le gaming?

Les deux sont arrivés très tôt! La musique m’a fait triper aussi loin que je m’en souvienne. Je me rappelle encore de moi à 5 ans avec mon jacket de Michael Jackson essayant de faire des chorégraphies sur ses chansons haha! Mais pour ce qui est d’en jouer/faire, j’ai « investi » beaucoup plus d’heures dans les jeux durant toute mon enfance, mon adolescence et mon âge adulte. J’avais un demi-frère, de 7 ans mon ainé, alors j’ai débuté en jouant à la Atari 2600.

Est-ce que la musique d’un jeu vidéo est importante pour toi?

Je ne sais pas s’il y en a une de plus importante, mais il y a plusieurs musiques de jeu qui me rappellent de très beaux souvenirs. C’est fou comme quelques notes peuvent nous replonger dans une époque, un moment de vie, un état d’esprit.

Quel jeu t’a le plus accroché et a fait de toi un gamer?

Y’en a beaucoup et à différentes époques. J’ai beaucoup de souvenirs de Zillion sur la Sega Master, Mario Bros évidemment. Punch Out! Je me souviendrai toujours du code pour affronter directement Mike Tyson (007 373 5963). Ocarina of Time m’a fait tomber en amour avec la franchise de Zelda, j’ai passé des centaines d’heures à ajuster mes suspensions dans Gran Turismo et WCW vs NWO Revenge m’a fait recommencer à jouer quand j’étais dans une phase « je suis trop vieux pour jouer à ça maintenant ». Je peux même pas imaginer que j’ai failli ne pas mentionner Metal Gear Solid.

Si tu pouvais ressusciter une console, ça serait laquelle?

La Dreamcast. Je m’en veux de ne pas l’avoir acheté à l’époque, et d’avoir attendu la PS2 à la place. J’ai eu l’impression de faire partie de ceux qui ont fait mourir SEGA en tant que producteur de consoles. J’y jouais quand même chez des amis, NFL 2K était grandiose, et le VMU, ce petit écran sur la manette prenait tout son sens pour sélectionner un jeu dans le playbook sans que l’adversaire le voit à l’écran. Et je n’arrive toujours pas à comprendre comment SEGA a pu nous permettre de jouer en ligne sur une console avec un modem 56k!

Tu joues à quoi ces temps-ci?

En ce moment je suis pas mal dans The Last of Us 2, un chef-d’oeuvre de storytelling. Sinon quand j’ai juste quelques minutes je me pop quelques rounds de Fall Guys. Un jeu aussi addictif que frustrant haha!

