Facebook: la communication croisée entre Messenger et Instagram s'en vient

Facebook a dévoilé ce matin matin une panoplie de nouvelles fonctionnalités pour le service de messagerie d'Instagram, dont la communication croisée avec l'application Messenger.

Il sera donc possible de contacter vos proches sur Instagram et Messenger en utilisant une ou l'autre des applications pour envoyer des messages ou faire des appels vidéo.

Voici les autres fonctionnalités qui ont été annoncées pour la messagerie Instagram:

Watch Together: vous pourrez, lors d'un appel vidéo avec vos amis et votre famille, regarder des vidéos sur IGTV, Reels, des émissions de télévision, des films, etc.

Mode secret: mode pour que vos messages lus disparaissent après avoir été consultés ou lorsque vous fermez la discussion.

Autocollants d’égoportrait: créez une série d’autocollants Boomerang avec votre égoportrait pour l’utiliser au cours d’une conservation.

Couleurs de discussion: personnalisez vos discussions avec des couleurs.

Réactions avec émojis personnalisés: créez un raccourci pour vos émojis préférés afin de réagir rapidement aux messages de vos contacts.

Transfert des messages: partagez facilement du contenu intéressant avec jusqu’à cinq amis ou groupes.

Réponses: répondez directement à un message spécifique dans votre discussion. Cette fonction mérite peut-être une explication: il est déjà possible, dans Messenger, de sélectionner un commentaire en message privé et d'y répondre directement. On va pouvoir faire la même chose sur Instagram. Voici une capture d'écran de la fonction « reply » de Messenger, pour vous donner une idée:

Effets d’animation des messages: ajoutez des effets d’animation lors de l’envoi d’un message.

Contrôle des messages: décidez qui peut vous envoyer des messages et avec qui vous ne souhaitez pas entrer en communication.

Option de signalement et de blocage améliorée: vous pouvez dorénavant signaler, non seulement des messages particuliers, mais aussi des conversations complètes sur Instagram, et recevoir des suggestions de blocage proactif sur Instagram et Messenger lorsque vous ajoutez vos comptes dans le nouveau Gestionnaire de comptes.

Les nouvelles fonctionnalités seront déployées dès aujourd'hui au Canada.