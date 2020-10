Une statue de Johnny Silverhand dans le jeu Cyberpunk 2077

La compagnie québécoise PureArts a récemment dévoilé une impressionnante statue à l’image d’un personnage incarné par Keanu Reeves dans le jeu Cyberpunk 2077, l’un des jeux les plus attendus de l’année.

C’est le 19 novembre que les joueurs pourront enfin explorer l’univers dystopique de Cyberpunk 2077, qui met en vedette Keanu Reeves dans le rôle de Johnny Silverhand. PureArts a conçu une statue du personnage qui a causé tout un buzz sur le web lors de son dévoilement.

«[Nous sommes] très heureux de tous les retours positifs que notre statue Johnny Silverhand échelle 1/4 a reçus dès son lancement! Cyberpunk 2077 est le jeu le plus attendu cette année et nous avons travaillé fort pour amener à notre communauté une statue de qualité supérieure», a déclaré l’équipe de PureArts.

Courtoisie PureArts

Des caractéristiques innovantes

La statue a un écran HD LCD de 33,8 cm intégré dans la base et un système de doubles haut-parleurs qui jouent la trame sonore du jeu. Sa version «de luxe», pour les grands collectionneurs, vient avec la guitare du personnage.

«Cette statue "premium" présente des caractéristiques innovantes, du jamais-vu dans le monde du Collectible! (...) Grâce à cet écran, vous pourrez faire défiler les fonds d’écran du jeu vidéo intégré tout en écoutant la bande sonore officielle du jeu!»

Un défi de taille

Concevoir une statue si détaillée est un défi de taille. Chaque étape demande énormément de travail de plusieurs départements, en passant par la création du concept jusqu’au moulage de prototypes. Pour certaines statues, les habits et accessoires doivent être confectionnés sur mesure, à la main, de façon minutieuse.

Courtoisie PureArts

En hommage au jeu Cyberpunk 2077, la statue de Johnny Silverhand sera une édition limitée avec seulement 2077 exemplaires pour les deux modèles. L’édition régulière coûte 1136$, tandis que la version de luxe coûte 1203$.

Un retour au Québec

PureArts a d’abord été fondé en Chine en 2008 par le québécois Hugues Martel, qui a ensuite ouvert un deuxième studio à Montréal en 2019. Martel, grand fan de science-fiction, de superhéros et de jeux vidéo, s’est dirigé vers la culture geek par pure passion.

Depuis plus de dix ans, la compagnie collabore avec de grands noms de l’industrie du jeu vidéo et du cinéma, dont les franchises Assassin’s Creed, Terminator, Batman, Star Wars et Mortal Kombat. Il s’agit d’un des fournisseurs de statues et de figurines les plus importants au monde.

Les créations de PureArts peuvent être achetées directement à partir du site web PureArts.com.