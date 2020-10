Silent Hill 4: The Room à nouveau disponible sur PC

Décidément, Konami dépoussière, ces temps-ci, ses vieux succès pour les offrir à nouveau sur PC. Ce vendredi, c’est donc au tour de Silent Hill 4: The Room de revenir d’entre les morts et de débarquer sur la boutique numérique GOG.

• À lire aussi: Rabais PS4: Ghost of Tsushima et plein d’autres excellents jeux sont en solde sur le PlayStation Store

• À lire aussi: Call of Duty: Black Ops Cold War présente en détail son mode Zombies [VIDÉO]

Tout comme Metal Gear, Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2 la semaine passée, le quatrième volet de la franchise d’horreur n’est pas remastérisé et revient sur PC, après une absence de plusieurs années, dans ses habits plus ou moins d’origine.

Fait intéressant, il s’agit du seul des Silent Hill originaux à de nouveau être mis en vente sur PC. De ce fait, si vous avez une rage de Silent Hill 2 ou 3, par exemple, il faudra prendre votre mal en patience. Qui sait ce que Konami a dans les plans pour l’avenir...

Pour la petite histoire, Silent Hill 4: The Room, paru en 2004 sur PS2, Xbox et PC, a déjà plus de 16 ans. La preuve que le temps passe vite!

À REGARDER