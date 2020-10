World of Warcraft: Shadowlands repoussé à une date indéterminée

2020 nous l’a appris, la patience est sans contredit une vertu. Ce coup-ci, c’est Blizzard qui nous demande d’attendre un peu plus longtemps en annonçant le report à une date indéterminée de la prochaine expansion de World of Warcraft, Shadowlands.

Le producteur exécutif du jeu, John Hight, en a fait l’annonce jeudi sur le site web de World of Warcraft. Pour expliquer la décision, ce dernier a indiqué que même si Shadowlands est essentiellement terminé, il reste encore un peu de travail à effectuer pour perfectionner l’aventure.

«Alors que tout a commencé à se mettre en place et que nous avons écouté et répondu à vos commentaires, il est devenu évident que nous avions besoin d’un peu plus de temps pour peaufiner davantage et pour équilibrer et revoir certains aspects, en particulier en ce qui concerne la fin du jeu», peut-on lire dans le communiqué.

Initialement, Shadowlands devait paraître le 27 octobre prochain. Pour le moment, aucune nouvelle date de sortie n’a été divulguée.

Entre-temps, Blizzard mettra en ligne, le 13 octobre, la pre-patch de Shadowlands, qui inclura diverses révisions, de même que de nouvelles options de personnalisation.

