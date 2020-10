Comment faire de Gmail votre messagerie par défaut dans iOS 14

La mise à jour d’iOS à la version 14 a quelque peu libéralisé la hiérarchie des applications préinstallées. Non seulement vous pouvez choisir Gmail comme application de messagerie par défaut, mais aussi votre navigateur au lieu de l’incontournable Safari.

À l’origine de ce revirement de situation, les pressions antimonopole des États qui exigent des systèmes plus ouverts.

Cela dit, si Apple permet de sélectionner par défaut votre application de messagerie préférée, cette dernière doit remplir des conditions de sécurité strictes visant à garantir un accès privé.

Pour n’en nommer que quelques-unes qui répondent aux critères d’Apple, mentionnons les plus importantes:

Airmail

Boomerang

Gmail de Google

Outlook de Microsoft

Pour remplacer votre application de messagerie par défaut — et en supposant par exemple que vous avez installé une nouvelle appli comme Gmail sur votre iPhone ou votre iPad —, allez dans l’appli «Réglages» et cherchez l’appli de messagerie. Ouvrez-la, appuyez sur le paramètre «Application de messagerie par défaut» et choisissez l’application de votre choix.

Avec l’appli Gmail, vous pourrez profiter de ses avantages comme l’annulation d’un message envoyé, la fonction de réponse rapide, l’expiration des messages, etc.

iOS 14.0.1

Tout n’était pas parfait à la sortie du système mobile iOS 14, un bogue remettait le navigateur Safari et la messagerie Mail par défaut, ce qui fut rapidement corrigé avec la rustine 14.0.1.

Changez votre navigateur par défaut

La même logique s’applique pour déterminer le navigateur par défaut. Choisissez Google Chrome, Firefox de Mozilla ou encore Microsoft Edge, une fois qu’il est téléchargé et installé dans votre appareil. Seule condition, votre navigateur préféré doit être compatible avec iOS 14.

Allez dans Réglages > cherchez Firefox, DuckDuckGo, Chrome, Edge ou autre > Navigateur par défaut.

Et le tour est joué.