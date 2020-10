Jurassic World: le réalisateur Colin Trevorrow promet que les acteurs du film original seront mis de l’avant dans Dominion

Colin Trevorrow, le réalisateur du prochain Jurassic World, pense que le public sous-estime «la portée et l'importance» des rôles de Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern dans le nouveau film, Dominion.

Les trois acteurs qui ont joué Alan Grant, Ian Malcolm et Ellie Sattler dans le Jurassic Park original de 1993 se sont retrouvés pour jouer aux côtés des vedettes de Jurassic World, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, dans le prochain chapitre de la franchise, dont le tournage se déroule actuellement en Angleterre.

Lorsque le retour des acteurs originaux a été annoncé, beaucoup de fans s'attendaient à ce que leurs rôles soient insignifiants, comme ils l'avaient été dans les films précédents, jusqu'à ce que Sam Neill révèle cette année qu'ils étaient en fait plutôt de taille. Et c'est maintenant le réalisateur du film qui a assuré que les cinéphiles seront surpris de l'importance du trio dans l'intrigue de ce nouvel opus.

«Je pense que les gens sous-estiment peut-être la taille et l'importance des personnages de Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum dans ce film, a-t-il déclaré à Collider. C'est vraiment un groupe d'acteurs qui fonctionne bien et la capacité de prendre ces personnages adorés depuis près de 30 ans maintenant. De comprendre comment ils interagissent dans le contexte d'un monde que nous n'avons jamais vu auparavant et dont nous n'avons pas pu être témoins jusqu'à présent est très passionnant. Je m'éclate comme jamais.»

Trevorrow, qui a lancé la nouvelle franchise avec Jurassic World en 2015, a expliqué qu'il avait hâte de réaliser Dominion depuis lors. «C'est le film que j'attendais de faire le plus, depuis le début. C'est celui que nous avons passé les deux derniers films à préparer. Il faisait vraiment partie d'une histoire plus large et faisait partie du concept», a-t-il confié.

Jurassic World: Dominion devrait sortir en salle en juin 2021.

