Devenez le meilleur joueur d’Among Us [GUIDE]

Vous avez probablement remarqué la montée en popularité assez foudroyante d’un petit jeu indépendant nommé Among Us dernièrement. Le jeu est sorti en 2018, et grâce à plusieurs célébrités du web qui l’ont adopté, il a gagné des millions de nouveaux adeptes en quelques mois. Si vous en faites partie, ce guide vous aidera à dominer le jeu.

La popularité d'Among Us a pris une ampleur inespérée cet été. Ce jeu de meurtre et mystère à l’apparence simpliste n’est pourtant pas nouveau. Au mois de juin, le jeu n’avait qu’une centaine de spectateurs sur Twitch. Entre juillet et septembre, les visionnements ont atteint de nouveaux sommets et le nombre de spectateurs sur la plateforme de diffusion a frôlé les 200 000 internautes.

Among Us est disponible sur itch.io à partir de 5 $ US et sur Steam pour 5,69 $, ainsi que gratuitement sur les plateformes mobiles iOS et Android.

En plus de son petit prix, sa montée en popularité peut notamment s'expliquer par le fait que plusieurs streameurs populaires, notamment Sodapoppin, CallMeCarson et Pokimane, ont présenté le jeu sur leurs chaînes très regardées. Par la suite, des youtubeurs comme VanossGaming et PewDiePie ont emboîté le pas.

À sa sortie en 2018, le plus haut nombre de joueurs connectés en même temps sur Steam était de 19, avant de passer à 117 en moyenne en janvier 2020, puis éventuellement à plus de 388 000. En fin septembre, on comptait plus de 60 millions de joueurs connectés sur le jeu, toutes plateformes confondues.

Alors, comment se distinguer parmi tous ses joueurs et réussir vos parties à tout coup? Nous avons créé un guide pour vous démarquer dans les deux rôles: coéquipier et imposteur.

Explications du jeu pour les nouveaux joueurs

Among Us se joue entre 4 et 10 joueurs par partie. L’équipe est divisée en deux: les membres d’équipage et un à trois imposteurs.

L’équipage doit performer des tâches simples autour de la carte ou démasquer les imposteurs avant se faire tuer par ceux-ci.

La seule façon pour les imposteurs de gagner la partie est d’éliminer la majorité des membres d’équipage et d'éviter de se faire démasquer par le reste de l’équipage.

Lorsqu’un corps est trouvé, le joueur doit le rapporter, ce qui amènera tout le monde à discuter et voter pour l’éjection de suspects, ou sauter le vote s’ils ne sont pas certains de leurs choix.

Bref, c’est un jeu meurtre et mystère simplifié et en ligne!

Quelques trucs essentiels pour les débutants

Mémorisez les trois cartes

Le jeu comprend trois cartes possibles sur lesquelles jouer : The Skeld, MIRA HQ et Polus. Même si le jeu est simple, il sera important de mémoriser tous vos déplacements sur la carte. Pour vous aider, ouvrez la carte du jeu sur un deuxième écran, cellulaire ou une tablette.

Capture d’écran Among Us The Skeld

Capture d’écran Among Us MIRA HQ

Capture d’écran Among Us Polus

Jouez le jeu !

La participation et la coopération sont les clés d’une session de jeu réussie. Si vous jouez à l'aide d'un serveur vocal Discord, il est important que les joueurs demeurent silencieux.

Il est permis de parler que lorsqu’une session de discussion est entamée. Rappelez-vous, les morts ne parlent pas, donc restez silencieux si vous avez été une pauvre victime de l’imposteur. Le but est de terminer toutes vos tâches avant que l’imposteur ne vous élimine tous, donc une fois en forme fantomatique, continuez vos tâches.

Soyez vigilants

Le secret d’un bon détective est l’observation. Bien que terminer les tâches soit tout aussi important, portez une attention particulière aux déplacements de vos collègues, car ceux-ci peuvent laisser derrière eux des indices quand un corps est découvert.

Ce conseil est aussi valable pour les imposteurs. Soyez alertes de votre environnement! N’oubliez pas qu’il y a des caméras de sécurité et d'autres détecteurs qui notent les va-et-viens de l’équipage.

Ne prenez rien au sérieux !

On vous conseille fortement de jouer avec amis qui ne sont pas rancuniers, et qui ont les reins solides. Bien que c’est juste un jeu, des joueurs un peu trop enthousiastes peuvent être plus vocaux que d’autres, et des choses peuvent être dites pour tenter de déjouer les équipes.

Si vous rejouez avec les mêmes joueurs, vous allez sûrement reconnaître certains tics et certains bluffs des imposteurs.

L’ordre est aussi de mise. Il est inévitable que certains soient plus bruyants que d’autres. Tentez toutefois de garder l’ordre pendant les phases de discussion. Votre expérience en sera plus agréable, promis !

Membre d’équipage: ce qu’il faut savoir

Accomplissez vos tâches

On ne le répètera jamais assez: faites vos tâches! Selon les paramètres choisis au préalable par l’hôte de la partie, vous aurez des tâches de différentes natures et longueurs à faire. Certaines sont communes, d’autres uniques à chacun.

Observez vers quelle tâche vos collègues se dirigent et combien de temps prennent-ils pour les compléter.

Les sabotages peuvent coûter cher

Un imposteur peut provoquer un sabotage qui, s’il n’est pas réparé, peut entraîner la mort et la fin de la partie. Selon la dynamique de votre équipe, certains vont accourir vers les sabotages, et d’autres continuer leurs tâches. C’est un couteau à double tranchant dans les deux situations. Si vous accourez vers les sabotages, la stratégie de l’imposteur peut être de vous tuer sur place. Si vous vous dirigez en direction opposée, lors de la prochaine discussion, des collègues pourraient vous pointer du doigt.

Les sabotages inclus: Surcharger le réacteur (ou les stabilisateurs sismiques sur Polus), fermer les lumières, couper l’oxygène, couper la communication, fermer les portes.

Capture d’écran Among Us

Vérifiez les caméras, signes vitaux et rapports de portes

Il est possible d’avoir un œil sur ce qui se passe sur l’ensemble de la carte et qui sait, peut-être être témoin d’un meurtre en direct.

Sur The Skeld, il est possible d’avoir une vue sur les couloirs grâce à quelques caméras placées ici et là, à partir de la salle Security. On peut aussi suivre les déplacements des joueurs sur une carte dans la salle Admin.

Capture d’écran Among Us

Capture d’écran Among Us

Dans la salle Security de MIRA HQ, des rapports de portes vous permettent de voir qui entre et sort d’une pièce. Une carte du jeu avec des détecteurs de présence est aussi en place dans Admin.

Capture d’écran Among Us

Sur Polus, on retrouve les caméras ainsi que les détecteurs de présence, mais aussi, un kiosque qui montre les signes vitaux des membres de l’équipe.

Capture d’écran Among Us

Surveillez les tâches visuelles

Les tâches visuelles sont des tâches que vous pouvez voir s’activer lorsqu’un joueur les fait :

Détruire les astéroïdes : The Skeld et Polus

Vider les poubelles : The Skeld

Réactiver les boucliers : The Skeld

Se soumettre au scan médical : The Skeld, Polus et MIRA HQ

Bien que beaucoup d’hôtes plus expérimentés choisissent de ne pas activer les tâches visuelles, certains nouveaux joueurs gardent l’option active.

Capture d’écran Among Us

Voici un truc pour innocenter au moins un ou deux collègues lorsque les tâches visuelles sont désactivées: si vous avez la tâche du scan médical, et que vous voyez un autre collègue qui semble être en train d'effectuer la tâche, activez la vôtre aussi. Cette tâche permet d’avoir un seul membre à la fois sur le scan. Donc, s’il vous met en file d’attente après lui, vous saurez qu’il n’est pas imposteur. Votre ami peut faire de même avec vous s’il se retire avant la fin de son scan, et que vous activez le vôtre tout de suite.

Des doutes ou des infos précieuses ? Appelez une réunion d’urgence.

N’hésitez surtout pas à amener votre équipage en réunion si vous avez des informations sensibles qui pourraient démasquer l’imposteur. Toutefois, soyez plus rapide que l’imposteur, car il peut désactiver le bouton d’urgence en entamant un sabotage.

Capture d’écran Among Us

Imposteur : ce qu’il faut savoir

Gardez-vous occupé

Bien que votre but est d’éliminer le plus de membres de votre équipage, vous ne devez pas avoir l’air suspect. Une liste de fausses tâches et leurs emplacements sont indiqués sur votre carte pour faciliter votre subterfuge. On conseille de ne pas choisir des tâches visuelles ou le scan médical, pour éviter d’attirer les regards aiguisés.

Déplacez-vous dans la ventilation

Une façon rapide de vous déplacer entre les salles et fuir la scène d'un crime est par les ventilations. Soyez conscients de votre environnement, si vous fuyez ou apparaissez devant un équipier, vous êtes cuits !

Capture d’écran Among Us

Sabotage

Les sabotages sont des façons ingénieuses de ralentir vos coéquipiers et de leur tendre un piège. On rappelle les sabotages possibles: surcharger le réacteur (ou les stabilisateurs sismiques sur Polus), fermer les lumières, couper l’oxygène, couper la communication, fermer les portes.

Attention aux caméras

Bien qu’il peut être difficile de ne pas passer sous une caméra, une façon de savoir que personne n’a l’œil sur les écrans est de vérifier si la petite lumière rouge clignote. Si elle clignote, quelqu’un regarde les caméras.

Rapportez le corps que vous venez de tuer

C’est une stratégie risquée, mais si vous bâtissez un alibi béton, vous pouvez vous en sortir et même faire éliminer quelqu’un d’autre. Si on vous a attrapé les mains pleines de sang, mais que vous êtes seuls avec l’autre coéquipier qui vous rapporte, utilisez le ricochet sur lui et accusez-le. Cela pourrait rendre votre ami nerveux, et son ton excité pourrait jouer contre lui. Gardez votre sang-froid, et tentez de convaincre les autres que vous êtes innocent.

Coordonnez-vous avec les autres imposteurs

Si vous jouez dans une partie avec plus d’un imposteur, il est possible de pouvoir coordonner vos assassinats sans même avoir à dire un mot. Entre imposteurs, il faut être solidaire et se serrer les coudes. Usez de la même stratégie expliqué précédemment, et coincez un coéquipier solitaire. Deux paroles contre une ont plus de poids au conseil.

Si toutefois vous vous faites démasquer, une fois en fantôme, vous pouvez continuer à donner un coup de main à votre ami en sabotant le jeu. Fermez des portes, enfermez des coéquipiers seuls ou en équipe, déclenchez des alertes. Même en forme de fantôme, vous êtes un danger !

Amusez-vous ! On vous promet beaucoup de plaisir en gang!

