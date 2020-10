L'étrange et magnifique jeu Bugsnax sortira en novembre

L'étrange jeu Bugsnax, qui a charmé le web lors de son dévoilement cet été, a enfin une date de sortie. Vous allez pouvoir chasser des «bébittes» mangeables dès le 12 novembre 2020.

Bugsnax avait beaucoup fait jaser lors de son dévoilement durant une diffusion pour la PlayStation 5 en juin, notamment en raison de sa chanson thème interprétée par le groupe musical Kero Kero Bonito. Un vrai ver d'oreille.

Dévoilement de Bugsnax

Les internautes étaient mystifiés. C'est quoi, un Bugsnax? Quel est ce jeu étrange? Et pourquoi sa chanson thème est-elle si charmante?

On en sait maintenant un peu plus sur le jeu grâce à un aperçu du gameplay sorti en août. Bugsnax vous donne comme mission d'élucider le mystère du village de Snaxburg de l'île Snaktooth et d'attraper d'adorables créatures mi-insectes mi-collations. Et, oui, vous pouvez les manger.

Aperçu du gameplay

Le studio de développement Young Horses annonçait ce matin le statut «gold» de Bugsnax, voulant dire que le jeu est terminé et prêt à être expédié. Les amateurs de choses cute pourront mettre la main sur Bugsnax dès le 12 novembre sur PS4, PS5 et sur PC via l'Epic Games Store.

🥇The snax are out of the bag.🥇



✨Bugsnax✨will launch November 12th on PS5, PS4, and the Epic Games Store!🍓🐛 pic.twitter.com/LS3u2nfCNT — Bugsnax (YH Games) (@YoungHorses) October 8, 2020

À noter que le jeu a une réduction de 15% sur l'Epic Games Store en ce moment, passant de 29,99$ à 25,49$ en précommande.

