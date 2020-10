Précommandes: la PS5 beaucoup plus populaire que la Xbox Series X, rapporte un sondage

Au terme d’une première ronde de précommandes, la PS5 aurait l’avantage sur la Xbox Series X, ressort-il d'un sondage américain où une majorité de répondants disent avoir réservé la prochaine console de Sony plutôt que celle de Microsoft.

• À lire aussi: Call of Duty: Warzone maintenant plus populaire que Fortnite chez les jeunes, selon un sondage

• À lire aussi: Netflix Canada augmente ses tarifs une fois de plus

Une étude de la firme VGM, dont fait état Gamesindustry.biz, révèle que, parmi les 15% de répondants qui ont réussi à précommander une console de prochaine génération, 82% ont choisi une PS5 avec (72%) ou sans (10%) lecteur Blu-ray, tandis que 38% ont opté pour une Xbox Series X (30%) ou S (8%). Une fois additionnés, les pourcentages forment plus que 100%, mais on imagine que cela est dû au fait que certains se sont procuré plus d’une console.

D’autres ont toutefois été moins chanceux, 29% des participants au sondage disant avoir essayé, mais sans succès, de précommander les nouvelles PlayStation et Xbox. Du nombre, 58% désiraient acheter une PS5 avec lecteur Blu-ray, 40% une Xbox Series X, 21% l’édition numérique de la PS5 et 11% une Xbox Series S.

Un autre aspect intéressant de l’étude concerne les raisons pour lesquelles les joueurs ont choisi la nouvelle PlayStation plutôt que la Xbox, ou vice versa. D’un côté, 45% de ceux qui ont choisi la PS5 l’ont fait en raison de son catalogue de titres exclusifs. De l’autre, 42% de ceux qui ont précommandé une Xbox Series X ou S disent l’avoir fait en raison des programmes d’abonnement, comme la Xbox Game Pass.

Parmi les jeux qui auraient le plus incité les joueurs à précommander l'une ou l'autre des nouvelles consoles se retrouvent: Marvel's Spider-Man: Miles Morales (52%), God of War: Ragnarok (42%) et Final Fantasy XVI (32%) pour la PS5; Halo Infinite, (45%), Fable (26%) et Forza Motorsport 8 (24%) pour la Xbox Series X ou S.

Menée du 23 au 25 septembre aux États-Unis, l’étude de VGM a porté sur un échantillon de 511 répondants, représentatif de la «population gaming américaine».

À REGARDER