Batwoman: Ruby Rose révèle les vraies raisons de son départ

Ruby Rose a décidé de quitter son rôle de Batwoman après une seule saison en raison du confinement lié à la pandémie de COVID-19.

L'actrice de 34 ans a choqué ses fans, en mai dernier, lorsqu'elle a annoncé qu'elle quittait la série, mais dans une interview pour le Jess Cagle Show sur SiriusXM, la vedette a nié qu'une blessure au dos était la raison principale de son départ.

«Je pense que ce qui a joué un plus grand rôle, c'est que le tournage a été bouclé très tôt. Nous n'avons pas pu terminer la première saison, ce qui est vraiment dommage. Ensuite, nous avons été confinés et j'ai réfléchi à la quarantaine et à l'enfermement, il y a eu beaucoup de réflexion et tout le monde l'a fait. Vous savez, nous avons tous réfléchi à la situation dans laquelle nous nous trouvions. Nous avons discuté de la série et nous avons eu une conversation», a-t-elle révélé.

«J'ai passé un bon moment dans Batwoman. Je suis très fière de ce que nous avons réalisé. [...] J'adore ce personnage et tout ce que j'ai vécu, mais nous avons eu une discussion et nous avons convenu que le mieux pour la série, à ce moment-là, était probablement qu'ils prennent une direction différente et que je prenne une direction différente», a-t-elle ajouté.

Ruby Rose insiste également sur le fait qu'elle n'a aucune rancune à l'égard de la production et qu'elle regardera la deuxième saison, avec Javicia Leslie dans le rôle-titre.

