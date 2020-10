La Nintendo Switch Animal Crossing est de retour

Des consoles Nintendo Switch édition Animal Crossing: New Horizons ont fait surface un peu partout en ligne et en magasin. Ne ratez pas l’occasion de mettre la main sur cette édition limitée de la console, qui était auparavant en rupture de stock!

Courtoisie Nintendo

Voici tous les détaillants où vous pouvez la commander:

L’ensemble Animal Crossing: New Horizons comporte une édition spéciale de la Nintendo Switch avec deux Joy-Cons de couleur menthe et bleu poudre, ainsi qu’une station d’accueil aux couleurs et aux motifs du jeu. À noter que le jeu n’est pas inclus dans cet ensemble.

Courtoisie Nintendo

Courtoisie Nintendo

À REGARDER