Mission: Impossible 7 reprend son tournage en Italie

Tom Cruise est de retour en Italie pour reprendre le tournage de Mission: Impossible 7.

En février dernier, la production du septième volet de la saga devait commencer à Venise, mais avait été interrompue par les autorités italiennes qui tentaient de contenir l'épidémie de COVID-19. C'était alors l'une des premières grandes superproductions à avoir été affectées par la pandémie.

Le tournage a repris au cours de l'été à Londres, lorsque les restrictions de confinement ont commencé à s'alléger.

Le réalisateur Christopher McQuarrie a documenté le séjour des acteurs et de l’équipe de tournage en Norvège le mois dernier, et tout le monde est désormais à Rome où plusieurs des vedettes du film ont été repérées en train de tourner des scènes dans et autour de la capitale italienne.

Photo AFP

Photo AFP

Tom Cruise, qui reprend son rôle d'Ethan Hunt, a été vu en train de sortir d'une voiture accidentée avec Hayley Atwell, nouvelle venue dans la franchise, face à la caméra de Christopher McQuarrie. Selon des images obtenues par l'Associated Press, les deux acteurs ont également été aperçus menottés pour les besoins d'une scène.

Photo WENN

Photo AFP

Tom Cruise et Hayley Atwell ont salué les fans qui s'étaient rassemblés à proximité une fois que les caméras ont cessé de tourner, et la vedette de Top Gun a été aperçue en train de parler au coordinateur des cascades, Wade Eastwood, avec un masque.

Photo WENN

Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby, autres vedettes de la franchise, ont été vus en train de tourner des scènes à Rome, et les nouveaux venus Shea Whigham, Esai Morales et Pom Klementieff sont également présents dans la capitale italienne.

Mission: Impossible 7 doit sortir en novembre 2021.

