The Last of Us Part II est presque à moitié prix chez ces détaillants pour un temps très limité

Après un premier rabais timide il y a quelques semaines, The Last of Us Part II voit son prix chuter à nouveau ce mardi de façon plus convaincante. Il faudra toutefois faire vite pour en profiter!

Ce faisant, différents détaillants offrent présentement la suite saluée par la critique à 49,99$ au lieu de 79,99$, soit un rabais de 30$. Cependant, ce prix spécial n’est en vigueur que jusqu’au mercredi 14 octobre.

D’ailleurs, dans le cas d’Amazon, il s’agit d’une promotion du Prime Day. Vous devrez donc être membre Amazon Prime pour en profiter.

Par contre, du côté de Best Buy, de Walmart et de La Source, le rabais est accessible à tous.

Sans plus attendre, voici les liens pour profiter du solde, peu importe votre magasin de prédilection:

