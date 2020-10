Non, vous n'avez pas gagné un iPhone 12

Apple vient de présenter l'iPhone 12, qui sortira le 23 octobre, et déjà vous risquez d'être exposé à des arnaques sur internet du type « cliquez pour gagner un iPhone 12» ou «un iPhone 12 pour 1 dollar». Il convient alors de rester vigilant face à ce type de messages et de ne surtout pas en tenir compte.

Les chercheurs de Kaspersky, l'éditeur d'antivirus, nous mettent en garde contre des campagnes d’hameçonnage concernant ce nouveau iPhone 12. Ils ont identifié près de 2000 nouveaux sites suspects reprenant le nom et l'identité graphique d'Apple. L'écrasante majorité d'entre eux a été créée clairement dans le but de nous tromper et de dérober des coordonnées bancaires le cas échéant. C'est pourquoi Kaspersky appelle les utilisateurs à la plus grande prudence.

Conseil: faites preuve de bon sens quant aux offres et promotions diverses reçues par courriel. Il ne faut aussi jamais suivre des liens communiqués dans des messages provenant de contacts inconnus, par courriel et sur les réseaux sociaux.