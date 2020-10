Super Smash Bros. Ultimate: le gros morceau de viande de Steve fait pas mal jaser sur le Web

Bon. Il faut qu’on parle de Steve dans Super Smash Bros. Ultimate.

On ne veut pas débattre de la pertinence d’avoir ajouté le personnage de Minecraft à l’équipe de combattants du titre de Nintendo.

On ne veut pas non plus discuter de sa drôle d’allure, tant prisée des amateurs de memes.

Non, en fait, on veut plutôt se questionner haut et fort sur l’une des animations de Steve lorsqu’il remporte un combat dans Super Smash Bros. Ultimate, comme l'a d'ailleurs fait Polygon un peu avant nous.

Dans celle-ci, on le voit grignoter frénétiquement un morceau de viande, avant de prendre une pose en tenant ledit steak juste en dessous de son nombril.

Capture d'écran YouTube

Voyez par vous-même.

Capture d'écran YouTube

Le vrai «hic» arrive toutefois lorsqu’on ajoute l’infographie de victoire de Super Smash Bros. Ultimate. C’est à ce moment qu’on dirait que Steve nous dévoile un mystérieux morceau de son anatomie.

Du moins, c’est ce que tout un pan de l’Internet a remarqué avec grand amusement.

Looks like Steve is happy to join the battle — Christian Torres (@ChristianRefres) October 14, 2020

😫😩💦💦

Thanks Steve in Smash pic.twitter.com/f1oBOEhQMV — Slow2Pot (#1 Steve Main Worldwide 🏆) (@PotSlow2) October 14, 2020

Personne chez Nintendo ou Mojang n’a eu connaissance de cette drôle de coïncidence avant de mettre en ligne la mise à jour? Voilà une excellente question.

Peut-être aussi que la faune du Web a tendance à voir un peu tout d’un œil légèrement grivois...

Mais bon, qui sommes-nous pour juger!

