La série Dexter sera ressuscitée avec de nouveaux épisodes

La populaire série Dexter sera de retour sur Showtime avec 10 nouveaux épisodes, peut-être pour nous faire oublier la finale qui était, soyons francs, assez désastreuse.

Showtime a annoncé la nouvelle mercredi soir, dévoilant que Michael C. Hall allait reprendre le rôle du tueur Dexter Morgan dans 10 épisodes d'une série limitée. Le showrunner Clyde Phillips, qui a participé aux quatre premières saisons, sera également de retour.

La série originale de Dexter, basée sur un roman de Jeff Lindsay intitulé Ce cher Dexter, avait été diffusée sur les ondes de Showtime entre 2006 et 2013. La série a été nommée pour un total de 24 Primetime Emmy Awards. Michael C. Hall a remporté un Golden Globe pour son rôle, tandis que John Lithgow a remporté le même prix dans la catégorie «meilleur acteur dans un second rôle dans une série».

Dexter avait reçu des critiques généralement favorables, avec quelques exceptions, au cours de ses huit saisons. La finale, cependant, avait reçu des critiques très négatives de la part des fans et des chroniqueurs. Stuart Heritage, chroniqueur du Guardian, se demande si les 10 nouveaux épisodes annoncés vont donner à la série la fin qu'elle mérite réellement. «Cela fait huit ans, et je suis toujours fâché», s'exclame Heritage, décrivant l'épisode final.

Selon Hollywood Reporter, la production des 10 nouveaux épisodes devrait commencer tôt l'an prochain pour une diffusion à l'automne 2021.

