PS5: découvrez l'interface de la nouvelle console de Sony [VIDÉO]

À moins d’un mois du lancement de la PS5, Sony a enfin levé le voile jeudi matin sur l’interface de sa prochaine PlayStation dans une longue vidéo d’une douzaine de minutes.

Parmi les nouveautés, détaillées dans un billet de blogue, on retrouve notamment un tout nouveau Centre de contrôle, auquel on pourra accéder en appuyant sur le bouton PlayStation de la manette DualSense.

Désormais, au lieu d'un menu qui occupe la moitié de l'écran comme sur la PS4, celui-ci s'affiche désormais dans le bas du téléviseur, sous la forme d'une petite rangée d'icônes.

Dans le Centre de contrôle repensé, on découvre sinon une autre fonction inédite à la PS5, les Activités, qui se présentent comme une série de cartes, qui suggèrent entre autres différentes opportunités de gameplay supplémentaires pour le jeu en cours.

Image courtoisie Sony

Concrètement, on pourra donc y recevoir des informations sur la progression d'un niveau ou accéder carrément à une autre partie de l'aventure d'un clic de bouton.

Les développeurs pourront également intégrer des indices et autres conseils pour guider le joueur, directement dans le titre, à l'aide des cartes Activités. Cette dernière fonctionnalité sera cependant réservée aux membres PlayStation Plus.

Capture d'écran YouTube

Par ailleurs, l'interaction avec les amis (et groupes d'amis) a aussi été revue par Sony, en particulier lorsqu'on se trouve en pleine partie. En ce sens, il sera désormais possible voir l'écran de jeu d'un autre joueur, en mode image sur image, et d'intéragir avec ce dernier pendant que l'on joue soi-même de son côté à autre chose. Voilà qui sera pratique pour entretenir ses relations amicales et faire un peu de social en pleine pandémie.

Capture d'écran YouTube

Et évidemment, on peut également voir dans la vidéo présentée par Sony un aperçu du menu principal de la PS5 dans toute sa gloire, qui laisse transparaître un certain renouveau sans être trop dépaysant pour les habitués de la marque.

Image courtoisie Sony

Cette fois-ci, le menu sera divisé en deux sections, l'une pour les jeux et l'autre réservée aux applications de type média (Netflix par exemple, on imagine). Fait intéressant, le PlayStation Store sera sinon complètement intégré au système de la PS5 et ne sera donc plus affiché comme une application distincte. On y retrouvera autant des titres pour la PlayStation 5 que des jeux PS4 rétrocompatibles.

Chose certaine, quelques semaines seulement avant le lancement de la prochaine console de Sony, cet autre aperçu de la PS5 fait le plus grand bien, surtout qu'il s'agit de détails qui affecteront concrètement les joueurs dès qu'ils ouvriront leur nouveau système. Certes, ils reste encore des zones d'ombre, mais c'est déjà un bon départ.

Rappelons que Sony a aussi fourni des précisions au sujet de la rétrocompatibilité et de l'architecture interne de la console au cours des dernières semaines.

La PS5 sera disponible au Canada dès le 12 novembre prochain.

