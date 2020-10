Xbox Series X et S: Microsoft dévoile les 31 jeux qui seront du lancement de ses nouvelles consoles

Vous avez précommandé une Xbox Series X ou S et vous vous demandez quels jeux vous permettront de tester votre nouvelle console dans toute sa splendeur?

Ça tombe bien parce que Microsoft a partagé, ce jeudi, une liste de 31 titres qui seront optimisés dès le lancement, le 10 novembre prochain, des Xbox Series X et S. Dans son billet de blogue, le fabricant parle de 30 titres, mais on les a comptés... et il y en a plutôt 31!

La majorité de ceux-ci sont évidemment des jeux de Xbox One qui seront améliorés par le biais du système Smart Delivery de Microsoft, mais on retrouve tout de même quelques titres spécialement conçus pour les Xbox Series X et S.

Voici la liste détaillée des jeux qui seront donc optimisés pour la Series X/S dès le 10 novembre:

Cela dit, ces 31 jeux ne sont pas les seuls qui seront jouables sur les Xbox Series X et S à leur lancement. En ce sens, la très grande majorité du catalogue des trois générations précédentes sera compatible avec les nouvelles consoles de Microsoft.

Tous ces titres ne seront toutefois pas complètement optimisés pour tirer profit de la puissance de la Xbox Series X/S.

Par ailleurs, Microsoft rappelle dans son billet qu’une poignée de nouveaux jeux seront aussi offerts sur les Series X et S au cours des prochaines semaines, dont Call of Duty: Black Ops Cold War (13 novembre), The Medium (10 décembre) et Cyberpunk 2077, par le biais de la Smart Delivery (19 novembre).

