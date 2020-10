Amnesia: A Machine for Pigs gratuit sur l'Epic Games Store

La saison de l'Halloween est commencée chez Epic Games, avec Amnesia: A Machine for Pigs, un premier jeu d’horreur offert gratuitement sur la plateforme Epic Games Store. Ne ratez pas l’occasion d’avoir la trouille sans dépenser un sou!

Jusqu’au 22 octobre à 11h, obtenez, via la boutique en ligne, Amnesia: A Machine for Pigs ainsi que Kingdom New Lands, tout à fait gratuitement.

L’histoire d'Amnesia: A Machine for Pigs se déroule en 1899 à Londres et vous y incarnez le personnage d'Oswald Mandus, un riche entrepreneur de l’ère industrielle. Depuis son retour d'une expédition qui a mal tourné au Mexique, Mandus se réveille avec une forte fièvre tous les matins. Sa maison est silencieuse, mais le plancher sous lui tremble au rythme d’une machine infernale. Tout ce qu’il sait, c’est que ses enfants sont en péril et qu'il doit les sauver à tout prix.

Kingdom New Lands, quant à lui, est un microjeu de stratégie minimaliste au look rétro. Le joueur incarne le rôle d’un roi qui doit rebâtir son royaume à partir de rien, et explorer le monde pour recruter des sujets et défendre son royaume en expansion des attaques nocturnes.

La semaine prochaine, Epic Games Store continue dans la thématique d’Halloween avec Costume Quest et Layers of Fears 2, qui seront tous deux téléchargeables tout à fait gratuitement.

À REGARDER