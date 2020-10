Wonder Woman 1984: Pedro Pascal surpris de jouer dans le prochain film de DC

Pedro Pascal a décrit son émerveillement lorsque la réalisatrice Patty Jenkins lui a proposé de jouer dans Wonder Woman 1984. Il y interprète le vilain Max Lord, aux côtés de Gal Gadot, qui reprend son rôle de Wonder Woman.

«C'était une sacrée offre, s'est-il remémoré pour Variety. Je ne réalisais pas vraiment que Patty voulait me parler d'un rôle qu'elle voulait que je joue, et non d'un rôle dont j'avais besoin.»

Pour perfectionner son personnage, Pedro Pascal a choisi une approche créative, faisant un scrapbook du scénario, avec des images de Max Lord tirées des comics de DC, créant ainsi une véritable œuvre d'art.

«C'était juste une façon pratique de gérer ça physiquement, au lieu de rentrer chez moi, fatigué, et de mettre Netflix », a-t-il ajouté.

Patty Jenkins, quant à elle, a évoqué sa foi en la performance de l'acteur.

«Je n'avais pas besoin qu'il prouve quoi que ce soit. J'adorais l'idée que ce soit lui, et j'ai pensé que ce serait inattendu, car on ne pense pas à lui comme un méchant», a-t-elle dévoilé.

Wonder Woman 1984 doit paraître en salle le 25 décembre prochain.

