Écoutez la voix de Noïa dans cette nouvelle bande-annonce de Hyrule Warriors: Age of Calamity

Le nouveau hack and slash issu de l'univers de La légende de Zelda, Hyrule Warriors: Age of Calamity, sort d'en un mois et Nintendo offre un nouvel aperçu du jeu dans une bande-annonce. L'aperçu est rempli d'action, mais c'est l'incroyable Noïa (Hestu) qui a retenu notre attention.

Noïa est un charmant personnage dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui donne comme mission au joueur d'amasser des noix Korogu en échange d'améliorations à l'inventaire. L'échange venait avec une merveilleuse danse.

Danse de Noïa

Dans la nouvelle bande-annonce de Hyrule Warriors: Age of Calamity, on peut voir Noïa dans toute sa splendeur, et à notre grande surprise, le personnage a maintenant une voix. Celle-ci risque d'être différente dans la version francophone, toutefois.

Bande-annonce Hyrule Warriors: Age of Calamity

Évidemment, le plus important, dans l'aperçu, est sa belle dose d'action et les scènes de combats. Peut-être que le jeu permettra aux fans de la série de patienter un peu plus longtemps avant l'arrivée de Breath of the Wild 2!

Hyrule Warriors: Age of Calamity sort sur la Nintendo Switch le 20 novembre.