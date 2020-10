Tom Felton tente de réunir le casting de Harry Potter pour les 19 ans de la saga

Tom Felton aimerait retrouver les acteurs de Harry Potter pour célébrer l'anniversaire de l'adaptation cinématographique de la saga. L'acteur, qui incarnait la tête à claques Drago Malfoy dès le premier épisode, en 2001, jouait aux côtés de Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.

Près de vingt ans plus tard, le Serpentard a révélé qu'il essayait de réunir le casting pour célébrer (virtuellement) cet anniversaire. « J'ai vu les jumeaux Winsley l'autre jour, on a joué au golf. Je parle aussi aux autres parfois, on reste en contact pour être sûrs que tout va bien. C'est sympa, car le 14 novembre, ce sera le 19e anniversaire, j'aimerais faire un truc en ligne pour fêter ça », a-t-il dévoilé à Entertainment Tonight.

« J'essaie de retrouver tous les vieux de la vieille afin de fêter ça comme il se doit » ajoute-t-il. Et selon lui, son personnage avait juste besoin d'amour. « Il est grandiose. Il a tant de niveaux différents, il est incompris. Il avait juste besoin d'un câlin. Je pense que les gens se sentent tristes pour lui, il avait besoin d'affection », conclut Tom Felton.