35 costumes geek d’Halloween tellement douteux qu’ils en sont hilarants

Qui aura besoin d’un costume d’Halloween cette année? À moins d’aller ramasser des bonbons avec votre progéniture, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas l’occasion de revêtir un déguisement fantaisiste en 2020.

• À lire aussi: Le Trou du diable et Red Barrels collaborent sur une (sombre) bière inspirée d’Outlast

Cela dit, la pandémie n’a pas empêché les fabricants de costumes de nous offrir une fois de plus de petites perles qui nous ont bien fait rigoler... pour toutes les mauvaises raisons!

Parce que oui, chez Pèse sur start, on aime les costumes conçus avec soin et attention, mais on ne déteste pas non plus rire des déguisements qui ne font pas tellement honneur au matériel d’origine...

Voici donc notre sélection des costumes geek les plus douteux de 2020 que vous pouvez (malheureusement? heureusement?) trouver sur le marché:

Capture d'écran Amazon

On se demande vraiment le lien entre la magie et la grande épopée criminelle qu’est GTA V.

Capture d'écran Amazon

Vous allez peut-être pouvoir réutiliser les gants après l’Halloween pour faire des travaux ménagers...

Capture d'écran Amazon

Après 32 saisons, Bart est devenu un homme.

Capture d'écran Amazon

Préparez votre chandail orange, vous en aurez besoin pour agrémenter votre nouveau couvre-chef.

Capture d'écran Amazon

Les trous dans le masque sont pour les yeux ou les sourcils?

Capture d'écran Amazon

Capture d'écran Amazon

Il a au moins un peu de verdure dans le dos.

Capture d'écran Amazon

Capture d'écran Amazon

On salue le chapeau.

Capture d'écran Amazon

«Let’s Play»

Capture d'écran Amazon

Capture d'écran Amazon

Ça a sûrement le mérite d’être confortable.

Capture d'écran Amazon

Si jamais vous voulez empêcher vos enfants de dormir.

Capture d'écran Amazon

Pas trop sécuritaire pour les combats.

Capture d'écran Amazon

Capture d'écran Amazon

Tout est dans le chapeau.

Capture d'écran Amazon

Encore une fois, tout est dans le chapeau.

Capture d'écran Amazon

Pas facile d’adapter Sonic à l’extérieur d’un jeu vidéo.

Capture d'écran Amazon

Il y a quelque chose qui cloche dans les proportions... mais quoi?

Capture d'écran Amazon

Il n’y a pas d’économie de jeux de mots dans la description, par contre.

Capture d'écran Amazon

Capture d'écran Amazon

Il a l’air en forme, cela dit!

Capture d'écran Amazon

Le costume est juste un peu moins convaincant de dos.

Capture d'écran Amazon

Capture d'écran Amazon

Ce n’est toujours pas facile d’adapter Sonic à l’extérieur d’un jeu vidéo.

Capture d'écran Amazon

On se demande si les bas bruns viennent avec le costume.

Capture d'écran Amazon

Rawr!

Capture d'écran Amazon

Ce n’est vraiment, mais vraiment pas facile d’adapter Sonic à l’extérieur d’un jeu vidéo.

Capture d'écran Amazon

Pour une mise en plis de type Playmobil.

Capture d'écran Amazon

Il n’y a pas que Bart qui grandit.

Capture d'écran Amazon

Peut-être pas la vision que James Cameron avait pour sa franchise.

Capture d'écran Amazon

Le faux poil vient avec la paire.

Capture d'écran Amazon

L’étoffe d’un roi.

Capture d'écran Amazon

Et le prix de la meilleure fausse barbe va à...

Capture d'écran Amazon

Capture d'écran Amazon

Le costume est plutôt bien, mais le masque? On se pose des questions.

Capture d'écran Amazon

Non, c’est plutôt «Split Personality»!

Capture d'écran Amazon

Capture d'écran Amazon

Très vendeur comme photo de costume.

Capture d'écran Amazon

Ça doit surprendre en personne.

C’est abordable, toujours.

Capture d'écran Amazon

Capture d'écran ShopMascot

Apportez-lui de la lasagne, quelqu’un.

Capture d'écran ShopMascot

Ça va, Mario? On s’inquiète pour toi.

À regarder