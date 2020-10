Alexandria Ocasio-Cortez joue à Among Us sur Twitch devant plus de 400 000 spectateurs

Alexandria Ocasio-Cortez lançait hier soir sa propre chaîne Twitch pour encourager les spectateurs à aller voter. Accompagnée de plusieurs vedettes du gaming, AOC a joué au jeu de l'heure, Among Us.

Le nombre de spectateurs en simultané s'est rendu jusqu'à 426 109, pour une moyenne de 325 161 durant les 3 heures et demie de diffusion, selon TwitchTracker. Le record de vues en direct appartient toujours à Ninja (pour la chaîne d'un individu et non une marque comme Riot Games) mais AOC n'est pas très loin derrière.

La représentante du 14e district de New York était accompagnée de plusieurs vedettes du gaming pour jouer à Among Us, dont Pokimane, Jacksepticeye, Myth, DisguisedToast et plusieurs autres. La représentante Ilhan Omar a également participé à quelques parties.

Toujours selon TwitchTracker, le compte d'AOC aurait en fait été créé en mars 2020, mais n'avait pas été actif avant hier. Ocasio-Cortez a déclaré hier qu'elle a décidé de diffuser un peu sur un coup de tête après avoir regardé plusieurs vidéos d'Among Us. Elle a dû se procurer du matériel à la dernière minute, mais son installation était digne d'une streameuse professionnelle avec des animations, diapositives et alertes Twitch.

Capture d'écran Twitch

Permettez-nous de lire un peu entre les lignes ici, mais le tweet d'AOC pour annoncer la diffusion, où elle écrit « orange is sus » (du jargon propre au jeu Among Us), fait peut-être référence au président américain.

Join me, @pokimanelol, @hasanthehun, & more on Twitch TONIGHT as we help folks make a voting plan at https://t.co/TskRLfhCt3 and officially declare orange sus on Among Us 🍊



Tune in 9pm tonight at https://t.co/nZap5fuerN https://t.co/HeKMeDDjXf — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 20, 2020

Les gamers, un public à rejoindre

Ocasio-Cortez n'est pas la première politicienne à utiliser Twitch pour rejoindre le public. La chaîne de Bernie Sanders, qui a été créée en juin 2019, est encore active et compte plusieurs diffusions chaque semaine.

Selon CNET toutefois, c'est l'ancien candidat démocrate Andrew Yang qui a lancé le bal sur Twitch en juillet 2018 avec une diffusion pour se présenter. Yang a également fait quelques diffusions en 2019 pour répondre aux questions des spectateurs, mais sa chaîne n'est plus active depuis octobre 2019.

Tandis que Sanders et Yang ont utilisé la plateforme pour discuter avec le public en mode « Just Chatting » (une catégorie Twitch), AOC a plutôt participé à l'un des jeux les plus populaires des derniers mois. Elle a rappelé à ses spectateurs d'aller voter vers la fin de la diffusion, mais sinon, elle était bien concentrée sur Among Us, jouant même le rôle de l'imposteur dès la première partie. Sa trahison envers Pokimane a été immortalisée dans un clip qui circule sur Twitter.

Les 10 moments forts de la diffusion