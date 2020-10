Avatar 2: Sigourney Weaver a refusé d'avoir une doublure pendant le tournage

Sigourney Weaver était déterminée à faire ses propres cascades sous-marines dans Avatar 2, pour montrer que l'âge n'est pas un obstacle pour jouer dans un film d'action.

• À lire aussi: Fast & Furious: encore deux films avant la fin de la franchise

• À lire aussi: 35 costumes geek d’Halloween tellement douteux qu’ils en sont hilarants

La vedette de 71 ans a déclaré au magazine T du New York Times que, bien que le nombre de scènes aquatiques dans la suite d'Avatar l'ait intimidée au début, elle a insisté auprès du réalisateur James Cameron sur le fait qu'elle n'avait pas besoin d'une doublure.

«J'avais quelques inquiétudes, mais c'est pour ça que j'ai suivi un entraînement. Et je voulais vraiment le faire. Je ne voulais pas qu'on pense: "Oh, elle est vieille, elle ne peut pas faire ça"», a expliqué l'actrice, qui joue le rôle du Dr Grace Augustine dans la franchise.

Sigourney Weaver s'est entraînée à Hawaii et à Key West, en Floride, pour perfectionner ses techniques de plongée et a reçu des instructions d'experts militaires sur la façon de retenir sa respiration pendant six minutes. «Je ne me dis jamais vraiment: "Tu ne peux pas faire ça"», a-t-elle affirmé.

La sortie d'Avatar 2 est désormais prévue pour décembre 2022.

À REGARDER