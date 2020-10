Bride of Frankenstein: Scarlett Johansson produira et jouera dans le remake

Scarlett Johansson s'est engagée à produire et jouer dans le nouveau film Bride, qui se concentrera sur l'histoire de la fiancée de Frankenstein.

L'actrice américaine sera la vedette de ce drame de science-fiction indépendant, réalisé et coscénarisé par Sebastian Lelio.

Le long métrage est inspiré du classique d'horreur de 1935, Bride of Frankenstein. L’œuvre présente l'histoire du scientifique Victor Frankenstein, qui crée une compagne pour son monstre.

De son côté, Johansson a révélé avoir hâte de réinventer le personnage emblématique, joué à l'origine par Elsa Lanchester, pour une nouvelle génération de fans.

«Il est grand temps que la mariée sorte de l'ombre de son homologue masculin et existe à part entière, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Travaillant aux côtés de Rebecca Angelo et Lauren Schuker Blum, Sebastian et moi sommes extrêmement heureux d'émanciper cette antihéroïne classique et de redonner vie à son histoire pour refléter les changements que nous constatons aujourd'hui.»

Rebecca Angelo, qui a scénarisé le prochain film d'horreur de Ryan Gosling, Wolfman, écrira le scénario avec Sebastian Lelio. Bride racontera l'histoire tragique d'une femme qui s'échappe du laboratoire où elle a été créée par un entrepreneur dominateur et qui doit faire face à sa nouvelle vie.

Ce film rejoindra la liste de productions d'Apple Original Films, notamment Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, Swan Swan avec Mahershala Ali et Snow Blind de Jake Gyllenhaal.

