The Mandalorian: une palette de maquillage ColourPop inspirée de Bébé Yoda

La compagnie de cosmétiques ColourPop a dévoilé aujourd'hui une collaboration avec Disney+ pour une palette de fards à paupières inspirée de «L'enfant», alias Bébé Yoda, de la série The Mandalorian.

ColourPop avait partagé un petit teaser ce matin sur Instagram avec la silhouette d'un personnage. Plusieurs internautes ont deviné qu'il s'agissait de Bébé Yoda, tandis que d'autres ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'un Pokémon.

Pour le moment, ColourPop n'a dévoilé qu'une palette de fards à paupières. Toutefois, la compagnie est connue pour ses nombreuses collaborations avec des marques populaires, dont Sailor Moon et Disney, qui comprennent normalement des rouges à lèvres, des fards à joues et des gloss. La palette porte des couleurs inspirées de Bébé Yoda, dont des verts, des beiges et des bruns.

La collaboration entre The Mandalorian et ColourPop sera lancée le 29 octobre, à l'aube de la sortie de la saison 2 de la série sur Disney+. Elle sera en vente dès 13h (HNE), et on vous suggère de mettre une alarme, car les collaborations de ColourPop ont tendance à partir très rapidement!