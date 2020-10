Blair Witch et Ghostbusters gratuits pour une semaine sur l’Epic Games Store

En manque de jeux appropriés pour célébrer l’Halloween à la maison? L’Epic Games Store a prévu le coup et vous offre gratuitement Blair Witch et Ghostbusters: The Video Game Remastered sur PC, et ce, dès maintenant.

Paru en 2019, Blair Witch reprend les bases de la franchise d’horreur, en proposant un titre troublant à la première personne, qui mélange frousses, énigmes et un sympathique compagnon canin (oui, oui).

Quant à Ghostbusters: The Video Game Remastered, il s’agit d’une version légèrement revue du jeu d’action-aventure de 2009. Retrouvez Dan Aykroyd, Harold Ramis, Bill Murray et Ernie Hudson dans une épopée qui s’inspire grandement, elle aussi, de ses origines cinématographiques.

Pour vous procurer sans frais Blair Witch et Ghostbusters: The Video Game Remastered, ce n’est rien de bien compliqué. Vous n’avez qu’à installer le client de l’Epic Games Store sur votre ordinateur, à vous créer un compte, si ce n’est pas déjà fait, puis à installer les jeux.

Vous pourrez ensuite les conserver pour toujours et y jouer plus tard, même si ce n’est plus l’Halloween.

Pour ce faire, vous devrez toutefois les récupérer avant le 5 novembre à 11h. Après cela, il sera trop tard (même si Epic Games nous proposera autre chose la semaine prochaine)!

Notons qu’Epic Games offre également Rocket League gratuitement depuis le mois dernier sur sa boutique en ligne. Le titre multijoueur est par ailleurs désormais accessible sans frais sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

