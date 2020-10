Final Fantasy XVI: Square Enix présente l’histoire et les personnages du jeu

Annoncé à la mi-septembre pour la PS5, Final Fantasy XVI s'est dévoilé un peu plus jeudi matin. Son histoire et quelques détails sur certains de ses personnages ont été révélés dans un billet publié sur le blogue de PlayStation.

Rédigé par un producteur de Square Enix, Naoki Yoshida, l’article reprend différentes informations dévoilées depuis peu sur le site officiel du prochain titre de la franchise.

D’emblée, on découvre que l’histoire de Final Fantasy XVI se déroulera dans la région de Valisthéa, «une terre parsemée de gigantesques montagnes de cristal étincelantes, appelées les Grands Cristaux».

Image courtoisie Square Enix

Cependant, tout n’est pas si simple. Lesdits Grands Cristaux seraient des «objets de toutes les convoitises» qui ont malheureusement «provoqué d’innombrables guerres tout autour d’eux», menant du coup au morcellement de la contrée et donc à la création de plusieurs nations.

Une paix aurait par la suite été «difficilement forgée» entre celles-ci, «mais le funeste avènement de Blight» remettrait en question cette fragile harmonie dans la région.

Bref, c’est à la fois peu et très complexe... comme la plupart des Final Fantasy, cela dit.

Dans le billet, on fait aussi un peu plus la connaissance de trois personnages importants de Final Fantasy XVI, soit Clive Rosfield (le protagoniste principal), Joshua Rosfield et Jill Warrick.

Image courtoisie Square Enix

Voici ce que Naoki Yoshida avait à dire au sujet du trio:

Clive Rosfield

«Premier fils de l’Archiduc de Rosaria, Clive est le Protecteur de son jeune frère Joshua, le Maître du Phénix. Joshua a accordé à Clive la Bénédiction du Phénix, lui conférant la capacité de manier le feu de l’Eikon. Mais au fil de l’histoire, il est frappé par une terrible tragédie.»

Joshua Rosfield

«Frère cadet de Clive, [il est] également Maître du Phénix, l’Eikon du Feu. Les Maîtres sont des êtres hors du commun, porteurs de la puissance d’un Eikon. En sa qualité de Maître, Joshua devient le Phénix pour protéger sa nation. Bien que de sang royal, Joshua se montre bienveillant envers tous ceux qui croisent sa route. Il a également un côté enfantin, marqué par son dégoût viscéral pour les carottes.»

Jill Warrick

«Les deux frères ont pour confidente Jill Warrick, qui a grandi à leurs côtés. Alors qu’elle était encore très jeune, Jill a dû quitter sa terre natale, les Territoires du Nord, une nation ayant prêté allégeance au Grand-Duché de Rosaria, pour aller servir le duché, instaurant ainsi une paix entre ces deux royaumes. Accueillie par la famille Rosfield, elle passe son enfance aux côtés de Clive et de Joshua.»

Rappelons qu’une première bande-annonce pour le RPG a été dévoilée à la mi-septembre.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour Final Fantasy XVI mais, selon toute vraisemblance, le jeu devrait être exclusif à la PS5.

