Nouvelle date de sortie pour World of Warcraft: Shadowlands

Après avoir annoncé, au début d’octobre, un report à une date indéterminée pour World of Warcraft: Shadowlands, Blizzard a dévoilé, ce jeudi, que l’expansion paraîtra finalement le 23 novembre.

En fin de compte, il s’agira donc d’un très bref retard pour Shadowlands, qui devait initialement paraître le 27 octobre.

«Depuis que nous vous avons fait part de notre décision de retarder la sortie, nous avons utilisé cette période de temps pour continuer de polir l’expansion et pour consolider la fin du jeu, incluant la refonte du combat et des récompenses dans la Maw et une révision des systèmes Covenant pour que vos choix aient immédiatement plus d’impact», a précisé John Hight, le producteur exécutif du jeu, dans un billet de blogue.

Au Québec, le contenu supplémentaire pour World of Warcraft sera donc offert dès 18h le 23 novembre.

