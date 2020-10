Ubisoft repousse la sortie de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine

Les impacts de la pandémie viennent de faire deux nouvelles victimes dans le monde vidéoludique, Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine, qui voient leur date de sortie repoussée par Ubisoft quelque part après le 1er avril 2021.

Le report a été annoncé par l’entreprise française dans un rapport sur ses états financiers ce jeudi. On y apprend ainsi que le développement des deux titres aurait été secoué par les répercussions de la crise sanitaire et, plus particulièrement, «les défis de productions liés au travail à la maison».

Ce faisant, Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine sortiront désormais quelque part lors de l’année fiscale 2021-2022, qui débutera le 1er avril prochain.

Far Cry 6, qui met en vedette l’acteur Giancarlo Esposito, devait initialement paraître le 18 février 2021. Quant à Rainbow Six: Quarantine, sa sortie était prévue avant la fin de la présente année fiscale d’Ubisoft, soit d’ici le 31 mars 2021.

Malgré ces deux reports, l’éditeur connaîtra un automne riche en nouvelles parutions, avec Watch Dogs Legion ce jeudi, Assassin's Creed Valhalla le 10 novembre et Immortals Fenyx Rising le 3 décembre. Vous pouvez d’ailleurs lire ici ce qu’on a pensé de notre récent essai du jeu d’Ubisoft Québec.

