Ninja et Gaten Matarazzo de Stranger Things joueront ensemble à Dead by Daylight pour l’Halloween

Le studio québécois Behaviour Interactive prépare toute une fête pour l’Halloween.

Samedi, nul autre que l’immensément populaire streamer Ninja, Tyler Blevins de son vrai nom, et Gaten Matarazzo, l’interprète de Dustin Henderson dans Stranger Things, joueront ensemble à Dead by Daylight, le titre d’horreur asymétrique développé par l’entreprise de Montréal.

Tomorrow at noon Eastern, flip things upside down with Stranger Things star Gaten Matarazzo, special guests @Ninja, @JessicaBlevins, and Fog Whisperers @OhTofuOfficial, @JasonSulli.https://t.co/TPcz4Ut3tk pic.twitter.com/Lc9tGLfLDo — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) October 30, 2020

La paire sera rejointe par Jessica Blevins, OhTofu et JasonSulli, alors que le groupe essaiera plus particulièrement le chapitre du jeu aux couleurs de Stranger Things. Celui-ci met de l’avant la carte du Complexe souterrain, les survivants Nancy Wheeler et Steve Harrington et le Démogorgon en tant que tueur.

Pour se joindre à la fête, il suffira de se connecter à la chaîne Twitch de Dead by Daylight dès midi le 31 octobre.

Dead by Daylight est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia, Android et iOS. Le titre de Behaviour Interactive doit également paraître prochainement sur PS5 et Xbox Series X/S.

