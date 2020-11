Blizzard: le prochain Blizzcon sera entièrement gratuit

Blizzard a pensé à une solution de remplacement pour son salon annuel, qui sera 100% numérique: le BlizzConline. L’événement aura lieu en février et sera entièrement gratuit.

Comme la plupart des salons cette année, le Blizzcon 2020 n'a pas pu avoir lieu au Anaheim Convention Center en raison de la pandémie. Comme pour chaque Blizzcon, il est possible de se procurer un ticket virtuel, qui permet un accès privilégié aux nombreuses conférences du salon. Certains aspects du salon étaient disponibles gratuitement, mais beaucoup de choses restaient en accès privilégié aux détenteurs d'un ticket virtuel.

Cette année, dans un message vidéo, le président de Blizzard, J. Allen Brack, a souhaité rassembler toute la communauté de joueurs pour une mégacélébration. Il a donc annoncé que la prochaine édition du Blizzcon, qui aura lieu en ligne le 19 et 20 février 2020, sera entièrement gratuite.

Il sera donc possible d’assister, en diffusion simultanée, aux nombreuses conférences sur les avancements des prochains jeux de Blizzard, dont Overwatch 2 et Diablo 4. En plus des conférences, BlizzConline tiendra des événements communautaires en ligne comme des concours d’art, de cosplay, d’écritures et même une marche virtuelle.

Compte tenu des lois de la province du Québec, les résidents du Québec ne sont malheureusement pas admis aux nombreux concours qui auront lieu dans le cadre du BlizzConline.

Le BlizzConline se tiendra les 19 et 20 février 2021.

