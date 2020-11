Borat 2: Sacha Baron Cohen s'est caché dans les toilettes pendant 5 heures pour une scène du film

Sacha Baron Cohen a raconté un incident survenu pendant le tournage de Borat 2, au cours duquel il a passé cinq heures caché dans les toilettes à écouter des hommes du mouvement conservateur américain.

• À lire aussi: Borat 2: Sacha Baron Cohen remercie Donald Trump d'avoir fait de la «publicité gratuite» pour le film

• À lire aussi: Borat 2: Sacha Baron Cohen a eu peur de mourir pendant le tournage

Lors de l'émission d'Ellen DeGeneres, l'interprète du journaliste kazakh a expliqué que l'accès pour un sketch essentiel du long-métrage s'était révélé être un grand défi. Dans la scène, Sacha Baron Cohen se faufile dans la conférence annuelle des conservateurs américains (CPAC), pour remettre un «cadeau» au vice-président Mike Pence.

L'acteur a révélé à Ellen DeGeneres qu'il s’était levé à 1h du matin pour se déguiser et passer la sécurité, qui a failli déjouer la ruse.

«Le détecteur est passé devant ma poitrine, il a émis un bip et j'étais terrifié. Le garde a dit : "Eh bien, qu'est-ce que c'est ?". Je ne savais pas quoi dire, et il a dit: ''Attendez, c'est le fil du pacemaker, oui?'' Et j'ai répondu: ''Oui, oui, bien sûr''. Et il m'a laissé entrer», a-t-il confié.

Une fois à l'intérieur de la convention, Sacha Baron Cohen s'est dirigé vers les toilettes des hommes, où il a passé «cinq heures à se cacher» en attendant de pouvoir s'adresser à Mike Pence pendant son discours.

Le comédien a noté que pendant qu'il était caché, il a pu passer beaucoup de temps à «écouter les hommes conservateurs aller aux toilettes».

«Stephen Miller, si vous regardez ça, vous avez besoin de plus de fibres dans votre alimentation», a-t-il lancé avec humour.

À REGARDER