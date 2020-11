Harrison Ford rend hommage à son «père» Sean Connery

Harrison Ford a rendu un touchant hommage à celui qui a incarné son père à l'écran, Sean Connery. Les deux légendes du cinéma se sont en effet retrouvées dans le troisième volet des aventures d'Indiana Jones, Indiana Jones and the Last Crusade.

Après le décès de Sean Connery, Ford a tenu à rendre hommage à un acteur qui aura durablement marqué l'histoire du grand écran.

«C'était mon père... pas dans la vraie vie, mais dans Indy 3. Vous ne savez pas ce qu'est le plaisir avant qu'on ne vous paie pour emmener Sean Connery dans le side-car d'une moto russe, sur une route de montagne sinueuse, et le regarder s'agiter. Mon Dieu qu'il était drôle. S'il est au paradis, j'espère qu'ils ont des verts de golf. Repose en paix, mon cher ami», a partagé l'acteur dans les pages de Variety.

Photo d’archives

George Lucas, qui a créé la franchise Indiana Jones aux côtés de son ami Steven Spielberg, a lui aussi rendu hommage à l'acteur, soulignant qu'il «laisse une marque indélébile dans l'histoire du cinéma».

«Il aura toujours une place spéciale dans mon cœur, en tant que papa d'Indy. Je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de le connaître et de travailler avec lui», a affirmé le réalisateur de Star Wars.

