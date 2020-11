Un Huawei P30 Pro à 0$, ça se prend bien

Le vendredi fou est arrivé plus tôt chez Vidéotron et il durera tout le mois de novembre, avec des offres qu'il ne faut ne pas rater! Cette semaine, et ce jusqu'au 10 novembre, il sera possible de mettre la main sur un Huawei P30 Pro tout neuf avec un forfait mobile à un prix plus qu’intéressant.

Le mois de novembre est le meilleur moment de l’année pour s’offrir un rehaussement de son appareil mobile. Si vous avez attendu toute l’année pour le faire, votre patience portera fruit.

Du 4 au 10 novembre 2020, Vidéotron offre le Huawei P30 Pro, l’un des appareils mobiles munis de l’une des meilleures caméras du marché, pour 0$ avec un forfait de 2 ans. Le forfait en question vous reviendra à 70$ par mois et comprendra, entre autres, 10 Go de données mobiles. Cela représente un rabais de 15$ par mois par rapport au plan qu’offre Vidéotron habituellement. De plus, Vidéotron donnera une prime de 50$ sur les accessoires et un crédit de bienvenue de 100$ aux nouveaux clients.

Courtoisie Huawei

Le Huawei P30 Pro est l’un des appareils mobiles les plus révolutionnaires du marché, grâce à ses quatre objectifs Leica, dont un qui est un téléobjectif périscopique avec un zoom hybride 10x. À l'arrière du téléphone se trouvent trois donc appareils photo de 40 mégapixels, 20 mégapixels et 8 mégapixels, ainsi qu’une caméra munie de la technologie Time-of-Flight (ToF).

Une caméra ToF utilise la lumière infrarouge pour déterminer les informations de profondeur de son environnement. Le capteur émet un signal lumineux, qui frappe le sujet et retourne au capteur.

Courtoisie Huawei

Le Huawei P30 Pro est aussi muni d’une mémoire interne de 128 Go, d’un écran OLED de 6,47 pouces et de la capacité d’enregistrer de la vidéo 4K Ultra HD.

L’offre sur cet appareil se termine le 10 novembre 2020 et vous pourrez en profiter en allant sur le site de Vidéotron.