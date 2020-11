Christopher Nolan «ravi» de la performance de Tenet au box-office

En entrevue avec le Los Angeles Times, Christopher Nolan s’est dit «ravi» de la performance de Tenet au box-office.

Le thriller d'espionnage avec John David Washington et Robert Pattinson est resté dans les salles de cinéma en août et septembre, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui a fait fermer des chaînes de cinéma dans le monde entier.

Tenet a récolté près de 350 M$ au box-office mondial, et bien que cela puisse paraître dérisoire en comparaison de ses autres superproductions, dont The Dark Knight, qui a rapporté plus de 1 G$, le réalisateur se réjouit de la réussite de son film, malgré les circonstances.

«Warner Bros. a diffusé Tenet, et je suis ravi que cela ait rapporté près de 350 M$», a-t-il déclaré.

Mais s'il est satisfait des chiffres, Christopher Nolan craint que les patrons des studios n'arrêtent d'investir dans les blockbusters par crainte de perdre de l'argent.

«Plutôt que d'examiner les domaines dans lesquels le film a bien fonctionné et comment cela peut leur procurer des revenus dont ils ont grand besoin, ils examinent les domaines dans lesquels il n'a pas répondu aux attentes pré-COVID et commenceront à utiliser cela comme excuse pour faire en sorte que l'exploitation prenne toutes les pertes dues à la pandémie au lieu de jouer le jeu et de s'adapter – ou de reconstruire notre entreprise, en d'autres mots», a-t-il expliqué.

Le cinéaste britannique a exhorté le public à retourner dans les salles de cinéma afin d'aider à sauver l'industrie, mais a constaté que tout le monde doit s'adapter à une nouvelle réalité.

«À long terme, aller au cinéma fait partie de la vie, comme les restaurants et tout le reste. Mais en ce moment, tout le monde doit s'adapter à une nouvelle réalité», a ajouté Christopher Nolan.

