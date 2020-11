Mégasolde sur le populaire casque sans fil Bose SoundLink II

Que ce soit dans les transports en commun, au bureau ou même en télétravail, se couper des bruits extérieurs facilite énormément les tâches à accomplir et un casque bien isolé comme le Bose SoundLink II peut vous aider à cet égard. Encore mieux, il est présentement en rabais!

Être dans sa petite bulle musicale peut permettre à plusieurs de passer à travers leur journée de travail. Il s'agit d'un simple coup d’œil chez Pèse sur start pour se rendre compte que nous travaillons tous avec un casque d’écoute, et ce, pendant presque la journée entière.

Nous n’avons donc pas hésité à vous proposer ce très populaire casque d’écoute sans fil de Bose, le SoundLink II, pour alléger votre quotidien avec un peu d’ambiance musicale, sans la frustration des fils toujours dans le chemin.

Profitez d’un rabais de 80$ sur ce casque d'écoute circum-auriculaire sans fil Bose SoundLink II chez la plupart de vos détaillants favoris:

Connecté par Bluetooth, le Bose SoundLink II facilitera votre vie grâce à ses commandes multifonctions situées sur l’oreillette droite. Ajustez le volume ou changez de piste musicale sans ouvrir votre cellulaire ou le lecteur de musique sur votre ordinateur.

Le SoundLink II peut notamment compter sur la technologie TriPort et l’égalisation active, qui offrent un son clair et puissant, peu importe le volume auquel vous écoutez votre musique.

De plus, le casque sans fil permet aussi de prendre des appels et est optimisé pour cette tâche, grâce à son système perfectionné de microphone avec voix HD, même dans les environnements les plus bruyants ou même venteux.

Offert en deux couleurs, soit en noir ou en blanc, ce casque est conçu pour la vie mouvementée. Il est construit avec des matériaux résistants aux impacts, de nylon renforcé de verre et d’acier inoxydable résistant à la corrosion. Durable, le Bose SoundLink II est aussi confortable avec ses oreillettes coussinées et son coussinet en microsuède sur le serre-tête.

Ce casque sans fil sera votre outil préféré, et rendra tous vos déplacements et journées de travail plus agréables.

