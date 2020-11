Allez-vous acheter une PS5 ou une Xbox Series X/S? [SONDAGE]

À quelques jours seulement de la sortie de la PlayStation 5 et des Xbox Series X et S, on commence à avoir un réel portrait du potentiel des prochaines consoles de Sony et de Microsoft.

• À lire aussi: La PS5 ne sera vendue qu’en ligne le jour de sa sortie, confirme Sony

• À lire aussi: Xbox Series X et S: Microsoft dévoile les 31 jeux qui seront du lancement de ses nouvelles consoles

De la critique de la PS5 à un portrait détaillé de la Xbox Series X, c’est avec beaucoup de plaisir qu’on vous a rapporté, au cours des dernières semaines, les nombreux détails qui ont filtré au sujet de ces belles (et grosses!) machines.

Cependant, une question primordiale demeure: est-ce que Sony et Microsoft ont réussi à vous convaincre avec leur nouvelle génération de consoles?

Ainsi, serez-vous au rendez-vous (virtuel) pour acheter une Xbox Series X/S le mardi 10 novembre? Ou attendrez-vous deux jours de plus, au jeudi 12 novembre, pour tenter de décrocher votre exemplaire de la PS5?

Peut-être même que vous avez décidé de passer votre tour cette fois-ci?

Bref, peu importe les émotions que la PS5 et la Xbox Series X/S provoquent chez vous, on veut les connaître!

Sondage Allez-vous acheter une PS5 ou une Xbox Series X/S à leur lancement? Oui Non J’ai déjà précommandé une PS5 ou une Xbox Series X/S Si oui, quel modèle choisirez-vous? PS5 avec lecteur Blu-ray PS5 édition numérique Xbox Series X Xbox Series S Je vais acheter une PS5 ET une Xbox Series X/S Je n’achèterai pas de nouvelle console Sinon, pourquoi n’achèterez-vous pas les nouvelles consoles de Sony et Microsoft à leur lancement? Elles sont trop chères Les jeux de lancement ne m’intéressent pas Je préfère attendre le modèle révisé de mi-génération Ma console actuelle me convient Toutes ces réponses Aucune de ces réponses Quoi, il y a de nouvelles consoles qui sortent la semaine prochaine? Je vais en acheter une, je voulais juste voir les réponses des autres Partagez votre résultat sur Facebook

À REGARDER