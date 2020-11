Nouvelle saison de Dexter: «Des gens vont mourir»

Il ne faudra pas trop s’attacher aux personnages de la nouvelle saison de Dexter, alors que la série sera bientôt ressuscitée pour une ultime série d’épisodes.

En entrevue avec TV Insider, le directeur de la série, Clyde Phillips, a mentionné que les téléspectateurs devraient encore une fois avoir droit à des moments sombres, propres à l’œuvre originale.

«Dexter a toujours ce qu’on appelle le "passager noir" qui vit à l’intérieur de lui, a fait remarquer Phillips. Il est plus ancré qu’il ne l’a jamais été, mais ce passager noir est une voix qu’il ne peut pas ignorer. C’est Dexter. Des gens vont mourir.»

On apprend aussi que la série de 10 épisodes, dans laquelle Michael C. Hall reprendra son rôle, amènera le personnage à un endroit «où on ne l’a jamais vu avant».

Se déroulant huit ans plus tard, la nouvelle saison devrait par ailleurs ramener de vieux personnages et offrir une finale «étonnante, mais inévitable», précise Phillips.

Selon ce dernier, la production des 10 épisodes, commandés par la chaîne américaine Showtime, devrait s’entamer en janvier.

