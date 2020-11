Halloween Kills: Jamie Lee Curtis qualifie le film de «chef-d'œuvre»

Jamie Lee Curtis a décrit son dernier opus d'Halloween, Halloween Kills, comme un «chef-d'œuvre». L'actrice de 61 ans reprend son rôle de Laurie Strode dans cette suite du Halloween sorti en 2018, qui est également le 12e chapitre de la saga.

Le film, qui devait sortir en octobre, mais dont la sortie a été repoussée en raison de la pandémie de COVID-19, a été couvert de compliments par l’actrice.

«C’est vraiment, vraiment, vraiment intense. C'est un chef-d'œuvre», a-t-elle déclaré à l'animatrice de la radio SiriusXM Jess Cagle, avant d'expliquer que le film reflétait également les événements récents aux États-Unis, tels que le mouvement Black Lives Matter.

«Le pouvoir de la rage, de grands groupes de personnes qui se rassemblent, toutes furieuses face à un ensemble de circonstances, voilà de quoi parle le film», a-t-elle noté, notant qu'Halloween Kills explore la façon dont une tragédie peut affecter une «communauté entière».

Halloween Kills, qui a été scénarisé par Scott Teems, Danny McBride et David Gordon Green, qui en est également le réalisateur, devait sortir le 16 octobre, mais sa sortie a été repoussée au 15 octobre 2021. Sa suite, Halloween Ends, sortira en octobre 2022.

