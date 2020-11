Mass Effect: Legendary Edition officiellement annoncé [VIDÉO]

Samedi dernier, EA et BioWare ont annoncé, dans le cadre du N7 Day, qu’un remaster de la célèbre trilogie Mass Effect était en développement. Elle portera le nom de Mass Effect: Legendary Edition.

Dans la publication sur le blogue officiel de Bioware, le directeur général du studio, Casey Hudson, a tenu à préciser que les nouvelles versions ne seront pas des remakes. «Nous voulons moderniser l’expérience pour que les fans et les nouveaux joueurs puissent vivre le jeu original, sous une meilleure forme,» précise-t-il.

Mass Effect: Legendary Edition inclura les campagnes solos des 3 jeux et tout le contenu téléchargeable, en plus des armes, armures et autres paquets promos. Le tout sera remastérisé et optimisé en 4K Ultra HD.

L’ensemble sera disponible au printemps 2021 pour Xbox One, PlayStation 4 et PC, et sera compatible sur Xbox Series X/S et PlayStation 5.

Courtoisie BioWare

«En tant que développeurs, nous espérons toujours voir nos jeux performer au-delà de leurs plateformes originales. Avoir l’occasion de remastériser la trilogie signifie que le fruit d’une décennie de notre travail continuera de vivre, et sera expérimenté mieux qu’avant», ajoute M. Hudson.

À REGARDER