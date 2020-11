Les célébrations du Vendredi Fou se poursuivent chez Vidéotron avec une super offre sur le LG Velvet 5G.

Du 11 au 17 novembre 2020, Vidéotron offre le LG Velvet 5G, un téléphone intelligent muni de multiples appareils photo et vidéo, pour seulement 0$ avec un forfait de 2 ans. Le forfait en question reviendra à 70$ par mois et comprendra, entre autres, 10 Go de données mobiles.

De plus, vous recevrez 100$ en crédit de bienvenue si vous êtes un nouveau membre, ainsi que 50$ à dépenser sur des accessoires chez Vidéotron.

Courtoisie LG

Le LG Velvet 5G est un appareil mobile multifonctionnel qui vous offrira une performance hors pair, peu importe la situation. Muni d’un appareil photo à trois résolutions, soit 48, 8 et 5 mégapixels, et possédant la capacité de faire de l’enregistrement vidéo en 4K Ultra HD, le LG Velvet 5G sera un parfait appareil pour capturer tous les moments importants de votre vie.

Courtoisie LG

Son écran OLED ultra lumineux et précis de 6,8 pouces et sa mémoire extensible jusqu’à 2 To vous permettront de garder et partager vos plus beaux moments photo et vidéo avec vos amis, avec grande fierté.

Courtoisie LG

Les capacités du LG Velvet 5G sont impressionnantes. La qualité de sa améra, les sous-titres générés automatiquement, le micro super précis, la batterie ultra performante; tout est là pour vous faire découvrir les joies de la photo et de la vidéo.

L’offre sur cet appareil se termine le 17 novembre 2020. Vous pourrez en profiter en allant sur le site de Vidéotron.

5 jeux pour s'évader de la réalité un peu