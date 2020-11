iPhone 12, Mini, Pro et Pro Max: comment s’y retrouver entre les 4 nouveaux iPhone

Maintenant que la gamme des quatre iPhone 12 5G est complétée avec la mise en vente aujourd’hui des deux nouveaux iPhone 12 mini et Pro Max, voyons ce qui les distingue et les différencie.

Débarrassons-nous tout de suite du critère le moins important ici, soit la connexion 5G dont le seul attrait est celui d’être compatible avec la nouvelle génération cellulaire dans les années à venir. D’ici à ce que cette 5G soit déployée partout dans la province et au pays, c’est encore la 4G LTE (Long Term Evolution) que vous utiliserez.

Puce A14 Bionic

Pour ce qui est de la puissance de calcul ou de traitement, les quatre iPhone 12 utilisent la même puce A14 Bionic Neural Engine de nouvelle génération. Peu importe les opérations photo ou vidéo et l'accès internet, aucun appareil ne performe plus que l’autre à ce chapitre.

Stockages de 64, 128, 256 ou 512 Go

La capacité de stockage des iPhone 12 et 12 mini commence à 64 Go (gigaoctets), alors que les 12 Pro et 12 Pro Max sont au départ offerts avec 128 Go. Dans les deux cas, c’est amplement pour couvrir vos besoins. Si vous prévoyez faire beaucoup de photos et de vidéos, augmentez la capacité de stockage à 256 ou 512 Go.

Système double ou triple caméra

Pour cette génération d’iPhone 12, le mode Nuit avec Deep Fusion est intégré dans les quatre versions autant aux capteurs au dos de l’appareil que du côté de l'écran. Et c’est la même constance pour la vidéo en accéléré avec le mode Nuit.

Avec le système triple caméra, on profite du téléobjectif 2x qui, je trouve, est très utile en photo, encore plus que les objectifs grand-angle et ultra-grand-angle.

Différences photo entre 12 Pro et 12 Pro Max

Si le gros téléphone Pro Max dispose des mêmes capteurs photo grand-angle, ultra-grand-angle et téléobjectif que le 12 Pro, sa plage de zoom optique est de 5x au lieu de 4x. Autres différences, le Pro Max utilise un plus grand capteur d’image pour les photos de nuit que le 12 Pro ainsi qu’un système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, au lieu d’une double stabilisation optique sur le modèle 12 Pro et d’une simple stabilisation optique sur les 12 et 12 mini.

À noter que les amateurs de photographie au format Raw, appelée ProRaw par Apple, devront choisir parmi les deux modèles Pro pour en profiter dans une prochaine mise à jour.

Écrans

Tous les écrans disposent de la même qualité Super Retina XDR avec des couleurs éclatantes et des noirs profonds. Cela dit, la luminosité maximale est légèrement plus puissante sur les deux modèles 12 Pro; 800 nits au lieu de 625 sur les 12 et 12 mini.

Aussi, les quatre profitent de la résistance d’écran appelée Ceramic Shield qu’Apple estime quatre fois plus solide que la précédente génération d’écran.

Évidemment, les tailles diffèrent. Les 12 et 12 Pro ont un écran de 6,1 po, le 12 Pro Max de 6,7 po et le 12 mini de 5,4 po. À noter que ce dernier présente le même format que l’iPhone SE (2e génération) de 4,7 po, mais avec un écran de 5,4 po.

Et en haut des écrans, tous sont dotés du système de déverrouillage facial FaceID.

Scanneur Lidar

Autre avantage des modèles Pro, les 12 Pro et Pro Max sont dotés du scanneur Lidar qui permet en photographie de voir littéralement dans le noir pour effectuer les mises au point avec les objets et sujets. Le Lidar servira également en réalité augmentée, mais cet aspect est très négligeable.

Tous les quatre iPhone sont pourvus de la recharge par induction.

Matériaux, le boîtier des Pro est en acier inoxydable et celui des deux autres en aluminium. Pour moi, il n'y a aucune différence, d’autant plus que vous les protégerez avec un étui.

Choix et prix

Quel prix et quel format d’appareil êtes-vous prêts à choisir?

L’iPhone 12 mini est sans doute le plus intéressant des quatre pour son prix (979$) et son écran 5,4 po malgré son format compact. Il performera aussi bien que les trois autres, sans toutefois offrir l’intégralité des capacités photo des modèles Pro.

Si on tient à avoir un écran plus grand, alors l’iPhone 12 (1129 =$) est à considérer.

Si la photographie est un must pour vous et que vous recherchez davantage de caractéristiques, dans ce cas, les modèles Pro (1399 $) et Pro Max (1549 $) avec leurs téléobjectif et Lidar sont de bons candidats. Et pour les jeux vidéo, le grand écran 6,7 po du Pro Max saura vous en mettre plein la vue.